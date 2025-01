"Als hij niet gespeeld heeft, is het omdat hij het niet verdiende": speler die naar Anderlecht zal trekken voor de laatste keer onderuit gehaald door zijn trainer

Enzo Sternal komt steeds dichter bij Anderlecht. Roberto De Zerbi heeft hem niet gespaard in Marseille.

Op slechts 17-jarige leeftijd heeft Enzo Sternal al twee optredens gehad in de Ligue 1 met Marseille. Hij wisselt ook af met het reserve team en de U19. Maar vooral: hij staat op het punt om naar Anderlecht te trekken.

Recente informatie bevestigt dat zijn verhuur met aankoopoptie eraan komt. Een operatie die de linkervleugelspeler tevreden zou stellen, die meer speelkansen wil.

Marseille-coach, Roberto De Zerbi, werd gevraagd naar de ambities van de jonge speler. Volgens hem is het logisch dat de jonge speler weinig minuten heeft gespeeld. "Ik denk dat Jonathan Rowe en Luis Henrique meer klaar zijn dan hij", verklaarde hij volgens So Foot.

Te ongeduldig?

De Zerbi windt er geen doekjes om. "Jongeren moeten geduld hebben om te groeien, te rijpen, zich te ontwikkelen. Ik denk dat ik een van de trainers in Europa ben die de meeste jonge spelers heeft laten spelen, dus echt, ik concentreer me niet op namen, maar op resultaten. Als hij niet heeft gespeeld, was dat omdat hij het niet verdiende."

Hoewel hij een groot Frans talent is, moet Enzo Sternal leren geduld te hebben: "Als Rabiot op de bank moet zitten omdat een jongere moet spelen dan is dat zo. Maar als Rabiot beter is, dan zal hij spelen. Het is duidelijk voor jullie, het is duidelijk voor de makelaars, het is duidelijk voor de ouders van jonge spelers, het is duidelijk voor iedereen."