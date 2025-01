César Huerta maakt meteen duidelijk wat hij Anderlecht kan bijbrengen en geeft David Hubert meteen ook meerdere opties: "Daar kan ik ook spelen"

César Huerta heeft zijn intrede in het Lotto Park niet gemist. De Mexicaanse winger werd ontvangen als een ster en maakte een goeie indruk. Een vriendelijke jongen waar veel van verwacht wordt.

Het moet van Jan Vertonghen geweest zijn dat er zoveel media aanwezig was op een voorstelling van een nieuwe speler van Anderlecht. De helft van de perszaal van het Lotto Park was gevuld met Mexicaanse journalisten. Om maar te zeggen dat de verwachtingen rond César Huerta hoog zijn.

Wat me overtuigde? Anderlecht is de grootste club in België

De winger heeft wel nog wat werk voor de boeg, want naast 'Hi, nice to meet you' is hij de Engelse taal nog niet machtig. Gelukkig lopen er in de kern van Anderlecht wel wat Spaanssprekenden rond. "Er zijn ploegmaats die zelfs Spaanse woorden leren om met me te praten, dus het is mijn verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk Engels te leren", knikte Huerta.

Met Coosemans, Vazquez en Angulo zijn er wel wat jongens die intussen kunnen vertalen, al zal het grootste deel daarvan op de schouders van de doelman vallen. Met zijn hagelwitte glimlach en krullen maakte hij alvast de indruk van een kind in een snoepwinkel.

Zijn eerste avontuur in het buitenland maakt hem alvast enthousiast. "Anderlecht toonde van de eerste dag dat ze me echt wilden. Er waren andere clubs, maar Anderlecht is de grootste club in België, dat trok me snel over de streep. Liverpool? Ik heb die geruchten ook gehoord, maar er was weinig van aan."

Een beetje extra creativiteit kan paars-wit wel gebruiken. Daar komt Huerta in beeld. "Mijn speelstijl? Ik wil altijd vooruit denken en ik hou van één-tegen-één-situaties. Ik wil eigenlijk gewoon fun hebben op het veld."

Nu heb ik een beschermengel daarboven

"Ik kan op de drie aanvallende posities spelen. In Mexico speelde ik ook al achter de nummer 9, maar vooral op links. Bij de nationale speel ik op rechts. Dat ik vergeleken word met Mo Salah? (lacht) Dat gaat dan vooral over mijn uiterlijk, maar het is een speler die ik bewonder. Ik hou van zijn speelstijl."

Zijn haar lijkt inderdaad wat op dat van de Liverpool-ster. Het leverde hem ook zijn bijnaam op. "Iedereen in Mexico noemt me Chino. Dat is een beschrijving voor iemand met mijn krullen."

Straks moet hij het hier alleen zien te rooien. Zijn moeder keert immers terug naar Mexico. "Ja, ik blijf hier alleen. Mijn moeder heeft me altijd gesteund in mijn carrière. We hebben net een zwaar emotioneel moment gehad met het overlijden van mijn oma. Maar nu heb ik een beschermengel daarboven."