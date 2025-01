Geen leuke avond voor Julien Duranville, Mika Godts en Ignace van der Brempt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dortmund, Como en Ajax hebben er geen leuke avond op zitten. Julien Duranville, Ignace Van der Brempt en Mika Godts hadden het zich duidelijk anders voorgesteld.

Borussia Dortmund ging in de Bundesliga op de zeventiende speeldag met 4-2 onderuit bij laagvlieger Holstein Kiel. Het werd een partij om snel te vergeten, met al een 3-0-stand aan de rust op het bord. Julien Duranville werd al na een uur vervangen.

Na een onderbreking door Bengaals vuur zorgden Giovanni Reyna en Jamie Gittens in zes minuten voor de 3-2, maar in de 98ste minuut stelde de thuisploeg orde op zaken.

In Nederland ging Mika Godts, die 84 minuten meespeelde, met Ajax onderuit in de achtste finales van de Nederlandse KNVB Beker.

Er werd met 2-0 verloren op bezoek bij AZ Alkmaar van trainer Maarten Martens. Wouter Goes en Mexx Meerdink tekenden voor de doelpunten.

Ignace Van der Brempt verloor in de Serie A met 1-2 van AC Milan, nadat Como nochtans op voorsprong gekomen was op het uur. In vijf dolle minuten keerde de situatie.