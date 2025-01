Het bewijs dat Anderlecht een uitzonderlijk talent gaat binnenhalen: huidige club wil een speciale clausule in zijn contract opnemen

Enzo Sternal zou tijdens deze winterse transferperiode voor RSC Anderlecht moeten gaan spelen. Een grote verrassing, want hij is een van de grootste talenten van Olympique de Marseille... dat dus maatregelen zal nemen.

Verrassing in Frankrijk dit weekend: Enzo Sternal, een groot talent van 17 jaar die zijn contract bij Marseille in augustus vorig jaar verlengde tot 2027, zal uiteindelijk de club verlaten richting Anderlecht. Een grote zet van de kant van de Sporting: zoals wij gisteren uitlegden, wordt Sternal beschouwd als een van de pareltjes van OM.

De Marseille-winger zou teleurgesteld zijn geweest over zijn speeltijd, maar iedereen op de Canebière is zich er goed van bewust dat Sternal een enorm talent is. Als hij in de Jupiler Pro League tot bloei komt, zal er veel spijt zijn. Volgens Foot Mercato zou Olympique de Marseille voorbereid zijn.

Dus, er zou een speciale clausule zijn opgenomen bij de transfer van Enzo Sternal (waarvan het bedrag nog niet bekend is) naar Anderlecht: OM zou een prioriteitsaankoopoptie behouden. Dit betekent dat als de Fransman zijn volledige talent bevestigt in België, Marseille hem zou kunnen terugkopen voor een bepaald bedrag, zonder dat Anderlecht de biedingen van andere clubs kan overtreffen.

Een gebruikelijke praktijk, maar meestal gereserveerd voor de grootste talenten. Real Madrid en FC Barcelona, waarvan de opleidingscentra zeer succesvol zijn maar niet aan alle jonge spelers speeltijd kunnen bieden, staan erom bekend dit soort clausules heel vaak op te nemen.

OM zou ook een percentage van de doorverkoop ontvangen bij een toekomstige transfer van Enzo Sternal, als hij bij een andere club zou tekenen. Momenteel wordt hij geschat op 1,5 miljoen euro op Transfermarkt: als hij bij RSCA doorbreekt, zouden de Paars-witte toch een mooie meerwaarde kunnen behalen.