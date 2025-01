Lommel SK ontslaat coach na spanningen met fans en teleurstellende resultaten

Lommel SK heeft vandaag aangekondigd dat Steve Bould niet langer de coach is van de club. De Engelse trainer, die sinds de zomer van 2022 aan het roer stond, werd na teleurstellende prestaties ontslagen.

Bould begon zijn avontuur in België met Lommel SK in 2022, na een lange carrière als speler bij onder andere Arsenal. In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar een zevende plaats, maar het afgelopen seizoen miste Lommel net een promotieplaats via de reguliere competitie.

De situatie rondom Bould werd extra gespannen door de groeiende onvrede onder de supporters. Sinds enkele weken verschenen er spandoeken die opriepen tot zijn vertrek.

Sportief directeur James McCarron benadrukte dat het vertrek van Bould in goede verstandhouding gebeurde. "We gaan in de beste verstandhouding en met het grootste respect uit elkaar", aldus McCarron in Het Belang van Limburg.

"Ik ben ongelooflijk trots op wat we samen hebben bereikt", zei Bould. "Hoewel ik de club verlaat, zal ik altijd de mooie herinneringen aan de prachtige momenten die we samen hebben beleefd met me meedragen."

Met het vertrek van Bould moet Lommel SK op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Tot een vervanger wordt gevonden, zal Ryan Garry, die voorheen assistent was, tijdelijk de leiding overnemen.