Twee grote pijnpunten achtervolgen KV Mechelen: Geoffry Hairemans geeft iedereen bittere dosis realiteit

KV Mechelen is op de sukkel en de pijnpunten zijn voor iedereen wel duidelijk. Geoffry Hairemans schetst hoe hij de situatie ziet.

We gaan even twee en een halve maand terug in de tijd. KV Mechelen is net met 2-5 bij Dender gaan winnen en heeft na dertien speeldagen samen met Genk de beste aanval in de JPL. Terug naar het heden dan: datzelfde Mechelen heeft amper vier keer gescoord in de laatste zes competitiematchen. In de twee meest recente duels zweeg de aanval zelfs helemaal.

"Tegenwoordig wil het precies niet meer lukken en kunnen we heel moeilijk scoren", kan Geoffry Hairemans er niet om heen. "In het begin van het seizoen waren we heel efficiënt. Als we toen vijf kansen hadden, zaten er drie binnen. Dat is nu anders, want op zich spelen we niet slecht. We moeten gewoon opnieuw die goals gaan maken en op voorsprong komen. Dan komt het wel goed."

KV Mechelen reageert niet goed op achterstand

Het gebrek aan efficiëntie is pijnpunt 1. Er is ook een goede reden waarom Hairemans hamert op het op voorsprong komen. Als de tegenstander als eerste scoort, dreigt een moeilijk verhaal. "Dan krijgen we weer een klap en moeten we achtervolgen. Dat kunnen we niet zo goed. We kunnen niet de boel beginnen forceren en maken dan veel te veel slechte keuzes. Dan begin je een heel ander spel te spelen."

Hairemans haalde al aan dat hij vindt dat KV niet slecht speelt. Slecht niet, maar wel zeer wisselvallig. Het verschil tussen twee helften kan dag en nacht zijn. Soms geeft de ploeg de indruk over een tegenstander heen te zullen walsen, om vervolgens helemaal in elkaar te zakken. "Je kunt natuurlijk ook geen hele match domineren; wij toch niet", maakt Hairemans duidelijk dat er ook realistische verwachtingen moeten zijn.

Efficiëntie voor Hairemans hét verschil

"Op een gegeven moment krijg je moeilijke momenten in een wedstrijd, dat is normaal. Je kunt geen negentig minuten baas zijn. Dat is bijna onmogelijk." De ondergrens zou dan toch wel wat hoger mogen liggen. Hairemans acht de impact van pijnpunt 1 groter dan die van pijnpunt 2. "Het wel of niet scoren is het enige verschil met het begin van het seizoen."

Na een slechte reeks staat KVM even ver van de play-downs als van de zesde plaats. Kijken ze in Mechelen nu naar beneden? "Je bent daar niet volledig weg. Cercle komt ook dichterbij. Het is niet dat we er echt mee bezig zijn, maar we moeten wel dringend drie punten pakken."