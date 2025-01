De beste van de Premier League: Matz Sels doet monden openvallen in Engeland met knalprestatie tegen Liverpool

Matz Sels zou gewoon de beste doelman van de Premier League op dit moment kunnen zijn, toch? De Belg heeft opnieuw een topwedstrijd gespeeld tegen Liverpool.

Het heeft lang geduurd voordat iemand na Thibaut Courtois en Simon Mignolet de Premier League eraan herinnerde dat België een land van keepers is. Maar sinds zijn komst vorig jaar, en vooral dit seizoen, staat Matz Sels (32) op gelijke hoogte met zijn voorgangers.

Afgelopen dinsdag vond een topper plaats, want Nottingham Forest, de onverwachte nummer 2 van de Premier League, ontving koploper Liverpool. Niet verrassend domineerden de Reds de wedstrijd, met 70% balbezit en in totaal 23 doelpogingen waarvan zeven op doel (tegenover zes waarvan drie op doel voor Nottingham).

Matz Sels had een heldhaftige prestatie met zes belangrijke reddingen tegen Liverpool



Er is een reden waarom de keeper van Forest de leider is in de Golden Glove-ranglijst van de Premier League 🧤 pic.twitter.com/qONtiXNaif — B/R Football (@brfootball) 14 januari 2025

Liverpool trof slechts één keer raak, in de 66e minuut, en moest genoegen nemen met een gelijkspel (1-1). Dit was te danken aan een nieuwe uitstekende prestatie van Matz Sels, die uitpakte met enkele geweldige reddingen. De Rode Duivel wordt simpelweg geprezen als een van, zo niet de beste keeper in de Premier League dit seizoen.

En ook de cijfers spreken dat niet tegen: Sels telt de meeste clean-sheets dit seizoen. Door op zo'n niveau van presteren, zou het al bijna gek zijn om hem in maart niet tussen de palen te zetten bij de Rode Duivels tijdens de dubbele confrontatie met Oekraïne...