Van scheve lijnen tot de Gouden Schoen in chocola: de 'Balthazar Boma's' van de lagere reeksen worden op een unieke manier in beeld gebracht

Vanavond start op GoPlay het langverwachte programma 'FC De Voorzitters', waarin het leven van zes voetbalvoorzitters uit de lagere reeksen op de voet worden gevolgd. Het programma biedt een unieke blik achter de schermen van de amateurvoetbalwereld.

Jos De Beuckelaer, de voorzitter van Sint-Lenaarts, vertelt in de Gazet van Antwerpen hoe het idee voor het programma ontstond na een incident rond scheve lijnen op het veld. "Onze terreinverzorger had de lijnen scheef getrokken, en toen we dat ontdekten, was het te laat om nog te spelen. Het leidde tot heel wat heisa", legt De Beuckelaer uit.

Dit incident trok de aandacht van de tv, die kwam filmen voor hun nieuwe programma over de 'Balthazar Boma’s van de lagere reeksen.' Al snel werd De Beuckelaer gevraagd om deel te nemen aan het programma.

"In het begin was het wat onwennig, maar al snel voelde het natuurlijk aan. Het resultaat is een programma dat er serieus aan toe gaat, maar met onverwachte humor."

Met deze leuke ervaring heeft de voorzitter van Sint-Lenaarts positief gereageerd op het nieuwe programma 'FC De Voorzitters'. Het is deze unieke blik achter de schermen die 'FC De Voorzitters' immers zo uniek maakt.

Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse Gouden Schoen-uitreiking, waarbij de eerste een gouden, de tweede zilver, de derde brons en de vierde eentje in chocola kreeg. De chocoladeprijs viel uiteindelijk op de grond, wat zorgt voor een humoristische noot in de serie. Dit soort ongedwongen momenten maakt 'FC De Voorzitters' tot meer dan enkel een voetbalprogramma, het toont de menselijke kant van de voorzitters en hun clubs.