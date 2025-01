Charleroi versterkt zich met pion die al bij Union SG en Anderlecht actief was

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Laurent Deraedt de nieuwe keeperstrainer van Charleroi. Hij vervangt Cedric Berthelin, die naar RC Lens is vertrokken. Deraedt was eerder al actief bij de nationale ploeg van Marokko, Union SG en Anderlecht.

Het is een bekend figuur uit het Belgische voetbal die naar Sporting Charleroi trekt. Daar was geen keeperstrainer meer was sinds het vertrek van Cédric Berthelin naar RC Lens.

De Zebra's hebben het nieuws aangekondigd in een persbericht op donderdag: Laurent Deraedt zal zich bezighouden met de keepers van het eerste team en heeft al deelgenomen aan zijn eerste training.

Na een periode bij Virton, onder leiding van Frank Defays, Union Saint-Gilloise en Anderlecht, was hij recentelijk verantwoordelijk voor het trainen van keepers bij de Marokkaanse Voetbalfederatie.

Met Laurent Deraedt voor het eerst op de bank zullen de Zebra's vrijdagavond naar Gent trekken, voordat ze volgende week Cercle Brugge ontvangen.