"Allebei punten nodig": Nick Shinton spreekt klare taal over duel met zijn ex-ploeg Club Brugge

Beerschot trekt zaterdagavond naar het Jan Breydelstadion. Het wordt een bijzondere terugkeer voor doelman Nick Shinton.

Op de 22ste speeldag in de Jupiler Pro League speelt Beerschot op bezoek bij Club Brugge. Nick Shinton treft er zijn ex-club, waarvoor hij echter nooit een officiële match speelde. Vorige week had Shinton niet bepaald veel werk op te kuisen in de derby tegen Royal Antwerp FC. De gelijkmaker kwam er via een afgeweken vrije trap.

“We speelden opnieuw een goede wedstrijd”, zegt de keeper op de website van de club. “Het vroege doelpunt van Thibaud hielp ons uiteraard voor het vervolg van de wedstrijd. Net voor rust kregen we nog een ultieme kans om met een dubbele voorsprong de rust in te gaan en Antwerp het wel heel moeilijk te maken om nog terug te komen. Dat gebeurde niet, maar desondanks waren we ook in de tweede helft de betere ploeg.”

Het tegendoelpunt was bijzonder zuur, zo eentje waar je als doelman machteloos tegen bent. “Maar opnieuw toonde we veerkracht na dat doelpunt en hebben we er alles aan gedaan om die wedstrijd winnend af te sluiten. We kregen nog enkele goede kansen op het eind van de wedstrijd, maar de bal viel net niet goed. Mijn collega aan de overkant, Senne Lammens, haalde uit met enkele cruciale reddingen en was in mijn ogen dan ook de verdiende man van de wedstrijd.”

Die man van de match kan Shinton misschien wel in het Jan Breydelstadion worden. “Het zal inderdaad speciaal zijn om nu wel in doel te staan in het Jan Breydelstadion. Ik heb nog steeds een goede band met veel spelers en stafleden van Brugge dus ik kijk er wel naar uit om hen terug te zien. Ik heb veel mooie momenten beleefd in Club Brugge.”

De grote kloof tussen Beerschot en Club Brugge betekent echter niet veel voor de wedstrijd van morgen. “We hebben allebei de punten nodig. Uiteraard allebei wel met een ander doel voor ogen. Je weet dat het in Brugge altijd moeilijk zal worden, maar wij hebben vorige week wel vertrouwen getankt en gaan dus ook morgen ons vel duur verkopen. We hebben al laten zien dat we een resultaat tegen hen kunnen neerzetten, dus waarom zou dat morgen niet lukken”, besluit de doelman.