Alweer trapte Hans Vanaken geen penalty: kapitein van Club Brugge legt haarfijn uit waarom

Club Brugge kreeg tegen Racing Genk voor de zevende keer dit seizoen een penalty. Opnieuw was het niet kapitein Hans Vanaken die zich achter de bal zette.

Over alle competities heen kreeg Club Brugge dit seizoen zeven penalty's. Met Hans Vanaken, Gustaf Nilsson, Christos Tzolis, Hugo Siquet, Michal Skoras en Maxim De Cuyper waren er ook zes verschillende strafschopnemers.

Tzolis trapte de penalty binnen tegen Racing Genk, hij is de enige die al twee keer een penalty mocht nemen. Ook vorig seizoen trapte Vanaken slechts één penalty, Igor Thiago trapte toen 10 van de 16 penalty's van Club.

Wil Vanaken geen penalty's meer trappen of wat is er aan de hand? "Het is gewoon een keuze van het moment. Wie zich goed voelt, wie wil trappen of iemand die een vertrouwensboost nodig heeft", legde de kapitein van Club Brugge uit.

Vanaken heeft geen penalty's nodig

"Er is nog altijd een lijstje met drie namen, maar uiteindelijk maakt het niet uit wie er trapt. Ik beslis mee, maar ik heb geen penalty's nodig. Een penalty gaat mij geen extra vertrouwen geven of ik heb niet het gevoel dat ik nog eens moet scoren."

In de Champions League trapte Vanaken wel de penalty tegen Aston Villa, "Het maakt mij echt niet uit, als er niemand zich geroepen voelt, dan doe ik het wel. Maar eender wie hem neemt kan ook missen, dat hoort erbij."