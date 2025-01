Gert Verheyen heeft vertrouwen in Vincent Mannaert: "Er is een heel goede reden voor deze timing"

Domenico Tedesco werd vandaag ontslagen door de voetbalbond. Een ontslag dat al wekenlang in de lucht hing.

Er is niemand die vreemd opkijkt van het ontslag van Domenico Tedesco. Veel belangrijker al is de vraag wie hem zal opvolgen.

“Er circuleren namen, maar naar mijn gevoel worden zij het niet. Zo gaat dat meestal in zo'n zoektocht”, is Gert Verheyen heel erg duidelijk bij Sporza.

“Wat ik wel weet: bij Vincent Mannaert is die zoektocht in goeie handen. We mogen er 100 procent vertrouwen in hebben dat hij niet de eerste de beste coach pakt. Hij zal in de A-vijver vissen.”

In de wandelgangen was te horen dat het ontslag van Tedesco opgeschoven wordt om de ontslagpremie te beperken. Bij de voetbalbond klinkt het dat dit slechts een deel van de uitleg is.

Verheyen denkt vooral dat er gewacht is tot er een oplossing was. “Maar dat Tedesco nu ontslagen is, betekent dat je een opvolger hebt of er toch dicht bij staat. Je mag niet zonder bondscoach vallen. Ik denk dus dat dit nieuws betekent dat de bond een nieuwe coach zo goed als te pakken heeft.”