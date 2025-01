OFFICIEEL "We mogen niet vergeten dat hij nog heel jong is": Leipzig neemt beslissing over Vermeeren

RB Leipzig heeft Arthur Vermeeren definitief overgenomen van Atletico Madrid. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen.

Vermeeren werd van Atletico Madrid geleend. Als hij een bepaald aantal wedstrijden bij RB Leipzig speelde, dan was er een verplichte aankoopoptie.

Die is nu geactiveerd na 22 wedstrijden, zo laat de Duitse club weten. Vermeeren ligt nu tot midden 2029 onder contract in de Bundesliga. Een deal waarover beide partijen heel erg blij zijn.

“Ik ben erg blij dat ik voor lange tijd bij RB Leipzig blijf”, reageert onze landgenoot op het contractnieuws. “Ik heb me vanaf dag één thuis gevoeld in Leipzig. Wat mijn ontwikkeling als speler betreft, is het precies gegaan zoals de club me had verteld toen ik in de zomer tekende. Ik heb de kans om nog beter te worden met veel speeltijd en om mijn team te helpen op het veld.”

“RB Leipzig heeft een goede reputatie als een club met veel potentieel, waar jonge spelers zich kunnen bewijzen op het hoogste niveau en de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Er is nog zoveel dat we samen willen bereiken. Ik kijk echt uit naar de toekomst”, besluit hij.

Ook sportief directeur Marcel Schäfer is bijzonder blij met de deal. “De transfer van Arthur is precies gegaan zoals we allemaal wilden. Hij is hier snel ingewerkt, heeft veel speeltijd gehad en is een betrouwbare aanwezigheid op ons middenveld geworden.”

“Arthur is echt goed in het controleren van het spel, is kalm in moeilijke situaties en neemt heel vaak de juiste beslissing. We moeten ook niet vergeten dat Arthur nog heel jong is en heel veel potentie heeft.”, klinkt het.