Vier maand na ontslag: Karel Geraerts zegt dat er wel degelijk aanbiedingen uit JPL waren

Vier maanden geleden werd Karel Geraerts bij Schalke 04 aan de kant geschoven. Ondanks enkele aanbiedingen is hij nog niet opnieuw aan de slag.

Eind september werd Karel Geraerts na bijna een opdracht van een jaar ontslagen als trainer van Schalke 04, nadat het seizoen bijzonder slecht begonnen was.

De voormalige coach van Union SG wil graag opnieuw aan de slag, zelfs graag in ons land, maar wacht wel tot de juiste trein passeert vooraleer erop te springen.

“Maar ik wacht op het juiste project. Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om tijdens het seizoen bij een team aan de slag te gaan, want dat betekent vaak dat er vóór de coachwissel al problemen waren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Komt het juiste project morgen, over een maand of volgend seizoen? Ik weet het niet. Maar ik ben er klaar voor, van mijn kant. Wat ‘de juiste uitdaging’ inhoudt? Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar als ik dat goede gevoel heb, dan ga ik ervoor.”

Er waren de voorbije maanden wel degelijk ook aanbiedingen uit de Jupiler Pro League, maar Geraerts noemt liever geen namen. “Ja, maar die hebben tot niets geleid. Door mijn keuze of omdat de club uiteindelijk een andere richting insloeg.”