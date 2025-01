Eerste stappen als trainer bij Cercle: Vincent Euvrard staat voor emotionele confrontatie met Vereniging

De wedstrijd Dender-Cercle is niet alleen belangrijk om de play-downs te vermijden. Vincent Euvrard, de coach van Dender, heeft een bijzondere relatie met Cercle, waar hij als speler en later als trainer werkte.

Vader Ronald Euvrard was jarenlang een trouwe supporter en scout van de Vereniging. Vincent begon zijn carrière bij Cercle, speelde er in de eerste ploeg en keerde later terug als trainer.

Vincent werkte als coach keihard bij Cercle. Hij was altijd de eerste op het stadion en lette op elk detail. Toch bleven de resultaten uit. Zijn ontslag als trainer kwam hard aan. “Het was een zware klap voor hem", zegt vader Ronald in Het Nieuwsblad.

Na zijn ontslag bij Cercle vond Vincent werk bij Frank Vercauteren. “Op een dag belde Vercauteren hem voor een nieuw project. Toen Vincent naar de afgesproken plek reed, zag hij een auto van Cercle staan. Het bleek dat het project van Vercauteren Cercle was", vertelt Ronald.

Vincent keerde sneller terug bij zijn oude club dan verwacht. Ze promoveerden, maar besloten samen om niet te blijven.

Vincent bleef verder werken in het voetbal, onder andere in Saudi-Arabië en bij RWDM. Nu is hij trainer van Dender, waar hij weer succes heeft. “Net als bij RWDM haalt hij het meeste uit Dender. Hij is nu een completere trainer", besluit vader Ronald.