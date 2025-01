Grote verrassing op komst? 'Belangrijke Anderlecht-speler niet in selectie, miljoenentransfer nakend'

Zondag neemt RSC Anderlecht het op tegen staartploeg KV Kortrijk. Dat gaan ze wel doen zonder Anders Dreyer. De middenvelder lijkt op weg naar de Verenigde Staten, zoveel is duidelijk ondertussen.

Voor de tweede keer in korte tijd zal een speler van RSC Anderlecht naar de Amerikaanse MLS vertrekken. Het vertrek van Zanka naar Los Angeles werd nog ontvangen als een opluchting, maar het vertrek van Anders Dreyer was minder voorzien.

Maar het is bevestigd: de Deen is onderweg naar San Diego. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Dreyer zaterdag zijn medische keuring ondergaan in Denemarken en dus zal hij er morgen niet bij zijn tegen Kortrijk.

Miljoenen op tafel voor Anderlecht

De rechtervleugelspeler zal een contract van drie en een half jaar ondertekenen bij San Diego. Ondanks dat hij het dit seizoen wat moeilijker vond om het verschil te maken, was Anders Dreyer de beste speler van het afgelopen seizoen, met 21 doelpunten en 9 assists.

Direction Courtrai. Ontdek de selectie in de app. 🟣⚪ #KVKAND — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 18, 2025

De Deense international zou 5,5 miljoen euro opleveren voor Anderlecht. Een bedrag dat lager is dan wat Sporting zou hebben ontvangen als ze hem zes maanden geleden hadden verkocht, maar nog steeds hoger dan de 4,2 miljoen euro die voor hem betaald zijn.

Dreyer was de eerste prominente aankomst van het Fredberg-tijdperk. En zo is er opnieuw een Deen die vertrekt, waardoor enkel Kasper Dolberg en Mads Kikkenborg overblijven in de kern. In San Diego zal Dreyer onder meer spelen naast Hirving Lozano (ex-PSV) en Marcus Ingvartsen (ex-Genk).