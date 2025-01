Ondanks twee doelpunten van ex-speler Union: Vincent Kompany zet puntjes op de i met Bayern (en wat deed Arthur Vermeeren?)

Bayern München won met 3-2 tegen Wolfsburg. Leon Goretzka scoorde twee doelpunten, maar Mohammed Amoura maakte het met eveneens twee goals langer dan verwacht spannend in de Duitse topper.

Ziek en afwezig in de Brugse selectie tijdens de laatste twee wedstrijden die hij had kunnen spelen op Belgische bodem? Andreas Skov Olsen zat al meteen op de bank bij Wolfsburg voor de prestigieuze reis naar de Allianz Arena. Aan zijn zijde onder meer Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx.

Een andere 'Belg' stond dan weer in de schijnwerpers bij VFL Wolfsburg: na een stilstaande fase toonde Mohammed Amoura zich sneller dan de Beierse verdediging om te reageren op de openingstreffer van Leon Goretzka die enkele minuten eerder was gevallen.

BUTTTT DE AMOURA FACE AU BAYERN MUNICH !!!!



ENCORE LUUUUIIII pic.twitter.com/rVQQhQfEMj — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 18, 2025

Amoura in goede vorm

Het was al het zevende doelpunt van het seizoen van Amoura (die ook zeven assists heeft) en ook het eerste dat Bayern in 2025 heeft geïncasseerd in vier wedstrijden. Bayern nam vijf minuten voor rust de leiding via Michael Olise, na een fout van de tegenstander. De troepen van Vincent Kompany hadden zelfs met een ruimere marge de kleedkamer in kunnen gaan, maar het doelpunt van Joshua Kimmich werd geannuleerd.

De 3-1 viel uiteindelijk na een uur spelen, opnieuw via Goretzka. Dit bracht Bayern naar een verdiende overwinning, ook al wist Amoura in de slotfase nog een tweede doelpunt te maken om de spanning nog wat groter te maken in de blessuretijd.

DOUBLÉ DE AMOURA FACE AU BAYERN MUNICH ET FACE À MANUEL NEUER !!!!! 🔥🔥 pic.twitter.com/eEyjSzvc0i — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 18, 2025

Ondanks enkele onnodige bibbermomentjes neemt Bayern Munich voorlopig de drie punten. het heeft nu zeven punten voorsprong op Bayer Leverkusen, terwijl Wolfsburg zevende staat. Arthur Vermeeren van zijn kant speelde met Leipzig 3-3 gelijk bij hekkensluiter Bochum.