Opsteker, maar ook nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen in selectie Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelt vanavond tegen Beerschot. Trainer Nicky Hayen maakte zijn selectie bekend voor deze competitiewedstrijd.

Club Brugge treft vanavond in het eigen Jan Breydelstadion Beerschot. Dat doet het uiteraard zonder Andreas Skov Olsen die richting Wolfsburg trok.

Een opsteker voor trainer Nicky Hayen is dat Joaquin Seys opnieuw in de selectie zit. Hij was enkele weken afwezig door blessureleed (hamstrings).

Aan de andere kant is Romeo Vermant dan weer afwezig bij blauwzwart. Hij maakt geen deel uit van de selectie van Hayen.

Het zijn en blijven drukke tijden voor Club Brugge. Dinsdagavond wacht ook het heel belangrijke duel met Juventus in de Champions League.

Alle namen van de selectie van Nicky Hayen voor de wedstrijd tegen Beerschot kan je vinden in de onderstaande post van Club Brugge.