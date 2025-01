Opvallende sollicitatie na ontslag Tedesco: "Als Mannaert mij nodig heeft, kan hij zeker bellen"

Domenico Tedesco is niet langer bondscoach van de Rode Duivels. Het is uitkijken wie Vincent Mannaert als opvolger zal aanduiden.

Georges Leekens was in het verleden twee keer bondscoach van de Rode Duivels. Het ontslag van Domenico Tedesco was ook voor hem geen verrassing, eerder een spijtige zaak.

Wie de opvolger van de Duitser moet worden is volgens Leekens heel erg moeilijk te voorspellen. “Ze zullen eerst moeten beslissen welk profiel ze willen voor nieuwe bondscoach. Iedereen denkt aan winnen, maar zo simpel is het niet”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Leekens schuift een Belgische naam naar voren. “Hein Vanhaezebrouck is vrij en heeft veel capaciteiten. Over de jaren heen heeft hij tegen een aantal schenen trappen, maar soms moet je vergeven en vergeten. Het belangrijkste is of hij al dan niet past binnen de verwachtingen van de federatie.”

Als we buiten de landsgrenzen moeten kijken, dan denkt Leekens aan Mark van Bommel, maar hij vreest ervoor. “Het is niet altijd zo simpel om een voetbalploeg helemaal mee te krijgen in een andere cultuur. Het team heeft de juiste omkadering nodig en een ideale man die ons terug op het spoor brengt.”

En waarom zou Leekens geen kandidaat meer zijn? “Als Vincent Mannaert mij nodig heeft, kan hij mij zeker bellen. Mijn nummer is al 30 jaar hetzelfde. Ik help graag met heel mijn hart de Belgische voetbal. Ik ben een fiere Belg en wil graag ons voetbal terug op hoog niveau zien geraken.”