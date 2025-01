Ivan Leko verklaart waarom hij Standard zo defensief laat spelen: "Het kan niet zoals met Club Brugge"

Na een eerste bewogen jaar als trainer van Standard, blikt Ivan Leko terug op zijn periode bij de Rouches. Hij geeft aan dat zijn eerste zes maanden vooral in het teken stonden van overleven.

“We moesten wegblijven van de play-off 3-plaatsen. Dat lukte, maar tot op de dag van vandaag zie ik Standard als een club die met de top drie moet kunnen wedijveren", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Het moeilijkste moment was tijdens de nacompetitie vorig seizoen, toen er onrust was rond onze eigenaar en sommige spelers vooral met zichzelf bezig waren. Velen zouden in mijn plaats gestopt zijn, maar ik niet.”

De Kroatische coach voelt een sterke band met de club en dat gaf hem kracht in moeilijke tijden. “Ik moést dit niet doen, zeker niet voor het geld. Maar er was meteen een match met Standard. De energie, passie en emotie van deze club passen bij mij. Natuurlijk waren er momenten dat ik me afvroeg: is dit het waard? Maar opgeven zou ik nooit doen.”

Het huidige seizoen begon met een haast lege kern, maar Leko slaagde erin om jonge spelers naar een hoger niveau te tillen. “We hadden amper drie of vier kernspelers over en moesten aan vullen met beloften die gedegradeerd waren uit 1B. Dat we nu 28 punten hebben na 21 wedstrijden, is fantastisch. Die jongens werken keihard en zijn niet bezig met hun cv of salaris. Ze willen elke dag beter worden, en dat helpt.”

Toch kreeg Leko de laatste weken kritiek vanwege het defensieve spel van zijn ploeg. “Wie mij kent, weet dat ik in se een andere filosofie heb. Ik wil risico nemen, hoge pressing spelen en de bal domineren. Maar je moet ook realistisch zijn. Met deze ploeg zou dat niet werken, dan verliezen we week na week. Ik ben trots dat ik het ook op een defensievere manier kan en dat we zo punten pakken. Dat bewijst mijn groei als coach.”

Leko ziet de huidige aanpak als een tijdelijke aanpassing en blijft ambitieus voor de toekomst. “Ik wil nog steeds met Standard in play-off 1 spelen en wedijveren met de topclubs. Maar voor nu is het belangrijkste dat we matchen winnen. De rest komt later.”