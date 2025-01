Miljoenentransfer Anderlecht komt dichterbij: "Hij is niet meer beschikbaar"

Zondagnamiddag nam RSC Anderlecht het op tegen staartploeg KV Kortrijk. Dat deden ze evenwel zonder Anders Dreyer. De middenvelder lijkt op weg naar de Verenigde Staten. Dat heeft ook zijn coach min of meer toegegeven.

Voor de tweede keer in korte tijd zal een speler van RSC Anderlecht naar de Amerikaanse MLS vertrekken. Het vertrek van Zanka naar Los Angeles werd nog ontvangen als een opluchting, maar het vertrek van Anders Dreyer was minder voorzien.

Meer dan vijf miljoen euro

Maar het is bevestigd: de Deen is onderweg naar San Diego. Hij was er alvast niet bij tegen KV Kortrijk op zondagnamiddag. Met de deal zou iets meer dan vijf miljoen euro gemoeid zijn.

De rechtervleugelspeler zal een contract van drie en een half jaar ondertekenen bij San Diego. Vorig seizoen was Anders Dreyer de beste speler van Anderlecht met 21 doelpunten en 9 assists. De Deense international zal eerstdaags vertrekken.

Niet meer beschikbaar

David Hubert gaf voor de match tegen Kortrijk ook al aan dat hij niet meer hoeft te rekenen op Dreyer: "Het is geen geheim dat hij op vertrekken staat", aldus de coach tegen DAZN.

"Dat is de reden waarom hij niet in de selectie zit. We willen geen risico's nemen. We doen het met de spelers die beschikbaar zijn. Dreyer hoort op dit moment niet meer in de plannen en normaal gezien is hij ook in de toekomst niet beschikbaar."