Olivier Renard blijft de markt afspeuren: verwelkomt Anderlecht binnenkort de tweede Welshe speler uit zijn geschiedenis?

Olivier Renard en Anderlecht hebben hun pijlen gericht op Tanatswa Nyakuhwa. De 19-jarige flankspeler van Cardiff zou de tweede speler uit Wales in de geschiedenis van Anderlecht kunnen worden.

Anderlecht is op zoek naar versterking, maar denkt hierbij niet enkel aan de eerste ploeg. De RSCA Futures hebben ook een budget dat de club in staat stelt om vers bloed aan te trekken voor de ploeg uit de Challenger Pro League. Zo zijn Enzo Sternal en Ibrahim Kanaté naar Anderlecht gehaald wegens twee duidelijke redenen.

Renard neemt RSCA Futures serieus

Het opzet is om hen op een dag te kunnen integreren in de A-kern, maar ondertussen kunnen ze ook helpen om de jonge Mauves in de Challenger Pro League te houden. Dit blijft een mooie vitrine om te bewijzen dat je het hoogste niveau aankunt. De RSCA Futures worden ook op een serieuze manier behandeld door Olivier Renard.

De interesse in Tanatswa Nyakuhwa moet ook in dat kader bekeken worden. Het is een jonge flankspeler die zowel links als rechts uit de voeten kan. Hij heeft roots in Zimbabwe, maar vertegenwoordigt Wales in het internationale voetbal. Hij is immers reeds geselecteerd geweest voor de U19 van de nationale ploeg van Wales.

🟣 Infos #RSCA :

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sporting #Anderlecht have been enquiring about Welsh winger Tanatswa Nyakuhwa, 19, who plays for Cardiff City. The player’s monitored, especially for the upcoming transfer windows… A case to follow in the future. Wait&See. #mercato #JPL pic.twitter.com/EAR8xk61KD — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 19, 2025

Bij zijn club Cardiff heeft Nyakuhwa het geschopt tot de U21, in de hoop om op een dag door te kunnen breken in de eerste ploeg. Volgens Sacha Tavolieri volgt Anderlecht hem met bijzondere aandacht. Het zou kunnen dat Anderlecht hem nog even bij Cardiff laat voetballen maar dan wel toeslaat in één van de volgende transferperiodes.

Opvolging mogelijk voor Anderlecht-speler uit 2018-2019

Voorlopig is James Lawrence, die in het seizoen 2018-2019 voor paars-wit speelde, nog altijd de enige Welshe speler die ooit voor Anderlecht voetbalde. Daar zou dus in de toekomst verandering in kunnen komen.