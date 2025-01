Yves Vanderhaeghe laat zich uit over nieuwkomers KV Kortrijk: "Nieuwe Aruna Dindane?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk neemt het zondagmiddag op tegen RSC Anderlecht. Voor Yves Vanderhaeghe zal dat altijd wel een beetje een speciale wedstrijd blijven, zelfs nu hij voor de derde keer coach is van De Kerels.

Bijna zat hij zelf als T2 van Hubert bij RSC Anderlecht, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Nu moet hij KV Kortrijk proberen te behoeden van de degradatie. Makkelijk zal dat de komende negen weken niet worden.

Wintertransfers

Mogelijk kunnen een aantal wintertransfers daarbij helpen. Er zijn ondertussen wel al een paar spelers naar het Guldensporenstadion gekomen. ZIjn het ook versterkingen?

"Karim Dermane, een Togolese verdedigende middenvelder van de City Group, kwam op huurbasis over van Lommel. En ook de ervaren Marco Ilaimaharitra is zojuist bij ons gekomen", aldus Vanderhaeghe bij La Meuse.

Punten pakken

"Er worden ook twee jonge Afrikanen van 19 jaar aangekondigd, een Ivoriaan en een Senegalees, maar die ken ik niet en ik heb nog geen beelden van hen gezien. Het is ons management dat samenwerkt met een school daar."

"Als een van hen de nieuwe Aruna Dindane is, dan zal ik een gelukkige coach zijn. Wat de transferperiode ook geeft, we zullen proberen tussen nu en de playdowns zo dicht mogelijk bij Sint-Truiden en Westerlo te komen", is de coach van De Kerels zeer duidelijk.