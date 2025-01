De Bruyne en Doku worden hemel in geprezen: "Kijk naar de laatste twee of drie wedstrijden..."

Manchester City herwint terrein in de Premier League. De Skyblues werden dit weekend geleid door hun twee Rode Duivels.

Zondag waren Jérémy Doku en Kevin De Bruyne betrokken bij alle hoogtepunten tijdens de 0-6-overwinning op Ipswich. Doku had een doelpunt en een assist, terwijl KDB er twee assists bij kreeg.

Maar hun bijdrage gaat verder dan dat: beide Rode Duivels zijn betrokken bij bijna alle doelpunten. Bij twee van de eerste drie doelpunten kopieerde City een actie, waarbij Doku De Bruyne lanceerde in de linkerhelft van het strafschopgebied, waarna KDB vervolgens Phil Foden bediende.

De Bruyne speelt een belangrijke rol in de opmars van Manchester City. Hij begon als aanvoerder in de laatste vier competitiewedstrijden en was beslissend in de laatste drie: "Kijk naar zijn laatste twee of drie wedstrijden... Hij is nog steeds de beste Kevin", verheugde Pep Guardiola zich.

Een kleine steek naar Doku

Jérémy Doku heeft ook zijn trainer gerustgesteld: "Jérémy is een ongelooflijke dribbelaar, maar zijn keuzes zijn soms niet nauwkeurig genoeg. Maar vandaag was hij briljant. Ik ben blij voor hem. Hij heeft het vermogen om één of twee verdedigers in het strafschopgebied te passeren en biedt ons vele offensieve opties. Hij was echt goed."

De twee Rode Duivels hebben dus vertrouwen getankt te midden van een allesbehalve gemakkelijk seizoen. En als je ze constant op zoek ziet naar elkaar op het veld, zou de opvolger van Domenico Tedesco nog meer kunnen inzetten op deze speciale technische relatie.