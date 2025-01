Heeft Anderlecht te snel toegezegd? 'San Diego was bereid om dit bedrag te betalen voor Dreyer'

Anders Dreyer verlaat RSC Anderlecht en gaat voor San Diego FC voetballen. De Amerikanen betalen vijf à zes miljoen euro voor de Deense flankaanvaller. Heeft paars-wit te snel eieren voor het geld gekozen?

San Diego FC betaalt - het bedrag verschilt van bron tot bron - 5,5 miljoen euro voor Anders Dreyer. De Deen verlaat RSC Anderlecht en gaat in de Major League Soccer een meerjarig contract tekenen.

"San Diego was de voorbije weken actief op zoek naar versterkingen die kunnen worden gekocht voor vijf miljoen euro", reageert Tom Bogert in Aftonbladet. "Ik moet toegeven dat ik verrast ben door deze transfer."

De MLS-volger van The Athletic had niet verwacht dat Dreyer haalbaar zou zijn voor San Diego. "Dreyer zit momenteel in zijn beste jaren én doet het goed in Europa. Het verbaast me dat de prijs zo laag ligt."

"Volgens mij had Anderlecht zeven miljoen euro kunnen vragen én krijgen", besluit Bogert. "Zeker als je ziet naar de bedragen die de voorbije seizoenen door Amerikaanse clubs zijn betaald voor gelijkaardige spelers."

Is het vertrek van Anders Dreyer een aderlating voor RSC Anderlecht?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Dreyer op tien miljoen euro. Anderlecht betaalde in 2023 vier miljoen euro aan FC Midtjylland voor de 26-jarige Deen. De voorbije maanden was hij zoekende naar zijn vorm.