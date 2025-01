Marc Degryse ziet het somber in voor Club Brugge: "Dat is quasi onmogelijk"

Club Brugge staat voor een zware uitdaging in de Champions League tegen Juventus, volgens analist Marc Degryse. Volgens hem zou het de grootste stunt van het seizoen zijn als ze van de Italianen weten te winnen.

De reeks van achttien ongeslagen wedstrijden van Club is indrukwekkend. “Vijftien zeges en drie gelijke spelen, waaronder sterke prestaties tegen Aston Villa, Sporting, en een 0-3-zege op Anderlecht. Dat is fenomenaal. Zelfs tegen Racing Genk in de beker hebben ze het waar kunnen maken", zegt Degryse in HLN.

Degryse ziet echter dat Juventus een andere categorie is. “Ik keek naar hun wedstrijd tegen AC Milan, en ze speelden Milan vrij eenvoudig weg. Juventus verloor dit seizoen maar één keer, thuis tegen Stuttgart. Dat was een uitschuiver, maar verder blijven ze in de Serie A ongeslagen. Ze hebben wel al dertien gelijke spelen op 21 matchen, een ploeg van de gelijkspelletjes dus", merkt hij op. “Misschien speelt dat dinsdag ook een rol, als beide ploegen tevreden zijn met een punt.”

Toch blijft Degryse realistisch over de kansen van Club Brugge. “Wat mij betreft, is een punt het maximaal haalbare. Winst tegen Juventus is haast onmogelijk. Zelfs Manchester City heeft het moeilijk tegen hen. De reeks van Club zal serieus getest worden. Kunnen ze die negentien wedstrijden ongeslagen maken? Dat zou een ongelooflijke prestatie zijn.”

Volgens de analist is Juventus niet de meest spectaculaire ploeg, maar wel een enorm lastige tegenstander. “Het is niet het beste Juventus ooit, maar je wint er niet zomaar van. Je krijgt geen cadeaus en moet de perfecte wedstrijd spelen om kans te maken. Een Italiaanse ploeg als deze laat weinig ruimte en straft foutjes genadeloos af.”

Degryse benadrukt hoe bijzonder een eventuele winst zou zijn. “Als Club het lukt om deze wedstrijd te winnen, zou dat nóg straffer zijn dan hun vorige stunts. Het zal echter een superdag vergen van de hele ploeg om dat voor elkaar te krijgen.”