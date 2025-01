Matte Smets is er doorgesleurd na een moeilijk moment en heeft prachtige woorden voor supporters van KRC Genk

In de nog prille carrière van Matte Smets zijn er ook moeilijke momenten. Zijn uitsluiting na vijf minuten tegen OHL was er zo eentje.

Anderhalve week geleden werkte Smets in een ongelukkig duel met N'Dri zijn tegenstander neer en de ref interpreteerde het als een fout op een doorgebroken speler. De man die amper kaarten pakt kreeg prompt een rood karton onder zijn neus geduwd. "Natuurlijk was dat even een minder moment. Het was natuurlijk ook niet de bedoeling om die kaart te pakken", zegt Smets daar nu over.

Of het een juiste beslissing van de scheidsrechter was of niet, daar wil de verdediger zich niet over uitspreken. "Ik weet niet of het terecht was of onterecht. Het was moeilijk om te zien, vond ik. Het was nooit mijn intentie om dat te doen en die speler neer te halen." Daar moet niet aan getwijfeld worden, maar ook dat type overtredingen kunnen dus resulteren in een uitsluiting.

Smets toont mentale weerbaarheid

De 21-jarige Smets heeft wel mentale weerbaarheid getoond door dat moment achter zich te laten. "Ik heb gewoon de knop omgedraaid na twee à drie dagen, want de volgende match kwam er heel snel aan. Ik moest mij weer snel aanpassen. Het is mooi dat de supporters mij voor de match in Mechelen al een hart onder de riem staken en opnieuw achter mij stonden. Ik heb heel veel aan hen. Ik heb hen heel dankbaar."

Mooie woorden die de supporters van Genk heel graag zullen horen. Het is ook duidelijk dat trainer Thorsten Fink zijn speler niet zomaar laat vallen. "Ik mocht ook opnieuw starten, ik had dus meteen een nieuwe kans om te spelen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Voor mij is het langs de goede kant uitgedraaid." De bladzijde kan nu helemaal omgeslagen worden.

Leermomenten voor Genk-verdediger

Samen met zijn foutje bij de nationale ploeg tegen Israël kunnen dit als leermomenten beschouwd worden in de opmars van een jong en erg talentvolle Belgische voetballer.