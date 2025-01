Onthulling: Anderlecht bereidt zich voor op mogelijk vertrek van absolute sterkhouder (voor 15 miljoen euro?)

Bij RSC Anderlecht gaan ze eerstdaags afscheid nemen van Anders Dreyer. Maar daar zou het mogelijk niet bij gaan stoppen, zo klinkt het nu. Een absolute sterkhouder zou ook nog wel eens kunnen vertrekken.

Over Dreyer kunnen we duidelijk zijn: de Deen is onderweg naar San Diego. Hij was er alvast niet bij tegen KV Kortrijk op zondagnamiddag. Met de deal zou iets meer dan vijf miljoen euro gemoeid zijn.

Geld in het laatje?

Rest de vraag: wat gaat er op de transfermarkt deze winter nog gebeuren bij Anderlecht? Olivier Renard heeft nog wat werk om David Hubert meer wapens te geven.

Zowel in de verdediging, op het middenveld als in de spits mag er wel wat bij. Maar dat is een dure affaire. Er is wel wat ruimte vrijgemaakt, maar om dat te verwezenlijken moet hij nog iemand kunnen verkopen. Het bestuur wil de kern immers ook niet te groot maken.

Mikken op transfer van topper?

En dus wordt er gedacht aan de transfer van een klepper. "We gaan het de komende dagen moeten bekijken, maar er zal mogelijk een absolute topper vertrekken om heel veel extra geld in het laatje te krijgen", aldus Kevin Sauvage bij RTL Sports.

Er wordt gekeken naar een transfer van rond de vijftien miljoen euro en dan liggen er eigenlijk maar twee namen op tafel: Stroeykens of Dolberg. "Meer dan 20 miljoen euro binnenhalen in één mercato en een paar versterkingen halen? Dat zou mooi zijn."