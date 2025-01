Teleurstellend debuut voor Shoffner bij Lierse: Amerikaan zeer teleurgesteld over gang van zaken

Jay Shoffner beleefde geen fijne debuutwedstrijd als hoofdcoach van Lierse op het Lisp. Zijn team had een dramatische eerste helft, maar toonde in de tweede helft veel meer karakter en strijdlust.

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de Amerikaanse coach, maar de eerste helft was verre van wat hij had gehoopt. Lierse begon de wedstrijd zonder energie en initiatief.

Shoffner zelf gaf toe dat hij het niet had zien aankomen, vooral omdat het team op training en in oefenwedstrijden veel positiever had gespeeld. “We waren te passief, we gaven het initiatief te snel weg. Het was absoluut niet de identiteit die we willen uitstralen", zei Shoffner teleurgesteld in de Gazet van Antwerpen.

“De tweede helft was veel beter. We speelden met passie en overtuiging. Alleen jammer dat we de kansen niet konden verzilveren.”

Lierse voelde zich echter bestolen toen in de slotminuten een doelpunt van Ousmane Sow werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel van aanvoerder Perdichizzi. “Op geen enkel beeld is te zien dat er sprake was van buitenspel. Het is moeilijk te accepteren", zei Shoffner.

“Als we verder bouwen op wat we in de tweede helft hebben laten zien, zullen de punten vanzelf volgen", zei de coach optimistisch. Ondanks de teleurstelling na de nederlaag blijft Lierse gemotiveerd om door te zetten. Shoffner benadrukte dat de tweede helft veel positieve aspecten had en dat er genoeg stof is om verder op te bouwen.