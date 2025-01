'Antwerp gaat nog belangrijke speler verliezen deze winter, maar vangt wel nog serieuze transfersom'

Antwerp kan deze winter nog een belangrijke pion zien vertrekken. Jacob Ondrejka staat namelijk dicht bij een transfer.

Antwerp is deze winter goed actief op de mercato. De club haalde Olivier Deman al, maar moest ook al afscheid nemen van enkele spelers.

Zo heeft Jean Butez ondertussen zijn transfer beet. Hij vertrok voor 2 miljoen euro naar het Italiaanse Como, waar hij al tussen de palen staat.

Verder keerde Aytron Costa nog terug naar zijn thuisland. Hij versierde na een halfjaar bij The Great Old een transfer naar Boca Juniors. Maar hier lijkt het niet op te houden.

Volgens Gazet van Antwerpen is een deal met Parma nakende. De Zweed zou Antwerp nog zeker 7,5 tot 8 miljoen euro moeten opleveren.

Ondejka kwam in de zomer van 2023 aan in België, hij werd door Antwerp overgenomen van Elfsborg. Sindsdien speelde hij 55 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en acht assists.