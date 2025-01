KRC Genk is de hotspot van Europa: op het continent doet niemand het beter dan de Limburgers

Na 22 speeldagen staat Racing Genk nog steeds aan kop, voor Club Brugge en hun achtervolgers. Onder leiding van Jarne Steuckers, Matte Smets, Konstatinos Karetsas en anderen is Genk de jongste leider van Europa.

Racing Genk heeft nog steeds geen tempo verloren na 22 speeldagen. De Limburgers onder leiding van Thorsten Fink hebben een punt voorsprong op Club Brugge aan de top van de Pro League.

Sinds het begin van het seizoen wordt Genk gedragen door jonge sleutelspelers, zoals Jarne Steuckers en Matte Smets. We kunnen ook Mike Penders, Zakaria El Ouahdi, topscorer Tolu Arokodare (24 jaar) en natuurlijk het grote talent Konstantinos Karetsas noemen.

Met een gemiddelde leeftijd van 22,7 jaar heeft Racing Genk eenvoudigweg de jongste kern in de Jupiler Pro League, voor Cercle Brugge (23 jaar) en Standard (23,9 jaar). Dit belet hen echter niet om goede resultaten te behalen.

Racing Genk, de jongste leider van Europa

De statistiek gaat zelfs nog verder. Het team uit de Cegeka Arena is de jongste leider in de belangrijke competities in Europa, voor Sporting CP (24,5 jaar) en PSG (24,6 jaar).

Deze cijfers benadrukken het goede werk van Thorsten Fink en ook Dimitri De Condé, die de kern samenstelde. En de komst van de 20-jarige linksback Yaimar Medina zal de leeftijd van de Limburgse club niet omhoog halen.