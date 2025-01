Union SG-coach Sébastien Pocognoli zit met enorm probleem voor belangrijke Europa League-match tegen Braga

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG neemt het donderdagavond thuis op tegen Braga. Sébastien Pocognoli mist enorm veel spelers voor het belangrijke duel.

Union speelt donderdag een belangrijke wedstrijd in de Europa League tegen Braga. De Portugese club is een rechtstreekse concurrent voor de top 24 waar Union nog helemaal niet zeker van is.

De Brusselaars spelen bovendien in bijzonder slechte omstandigheden, met 10 afwezigen. Boufal, Teklab en Castro-Montes zijn geblesseerd, terwijl Vanhoutte, Mac Allister en Khalaili geschorst zijn.

Daarnaast staan Lapoussin, Lazare, David en François allemaal niet op de Europese lijst. Voor de volgende ronde kan die lijst ook niet gewijzigd worden. Sébastien Pocognoli beschikt nog over drie doelmannen en 12 veldspelers.

"Het is een uitdaging", vertelde Pocognoli bij Het Nieuwsblad. "Maar wel eentje zoals we ze bij Union graag hebben. Het zit in onze cultuur om uit moeilijkere situaties toch het maximale te halen."

"Ik ben zeker dat de spelers op het veld alles gaan geven, onze invallers ook en in de jongeren heb ik ook het volste vertrouwen. Het is een heel specifiek scenario", besluit de coach.