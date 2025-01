Frank Boeckx twijfelt niet meer na alle problemen: "KAA Gent heeft hem nodig"

De malaise bij KAA Gent duurt onverminderd voort. Alles wordt nu gezet op de komst van een nieuwe trainer.

Geen Wouter Vrancken meer bij KAA Gent, maar of dat de oplossing is, is maar zeer de vraag. Een groot zeer is het gebrek van een echte leider op het veld.

Dat bleek nog maar eens, afgelopen weekend tegen Charleroi. Zelfs mannen als Davy Roef en Tsuyoshi Watanabe faan mee ten onder met de malaise van de club.

“Als er spelers met houvast waren, dan waren het die twee”, zegt Frank Boeckx in Extra Time. “Ik heb zelden zo veel twijfel en zo weinig leiderschap in een ploeg gezien.”

Na de rust kwam die leiding er wel, in de figuur van Sven Kums. “Deze ploeg heeft Kums nodig, al is hij maar 50 procent. Hij brengt passes met een idee, met een gevoel. Hij heeft overzicht en komt de tweede ballen oppikken. Dit ook, snel denken, te snel voor de rest misschien. Hij is degene die de lijnen uitzet.”

Het is natuurlijk wel de vraag of Kums dat week na week nog kan brengen, laat staan een volledige wedstrijd. “Al is hij 50 procent, laat hem staan”, vindt Boeckx. “Door hem op het veld te hebben, hebben ze een houvast.”