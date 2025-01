Gekke toestand bij Feyenoord: Brian Priske (ex-Antwerp) zo goed als ontslagen maar overleeft na stunt tegen Kompany

Er kan voortaan misschien weer een glimlach van af bij Brian Priske. Hij blijft gewoon op zijn stoel zitten, terwijl hij ontslagen zou worden na de Champions League-ontmoeting met Bayern München.

De Deense media wist reeds dat Feyenoord zijn trainer na de match tegen Bayern zou ontslaan, 'ongeacht het resultaat'. Best toch altijd even dat resultaat afwachten. Waarschijnlijk had niemand er ook rekening mee gehouden dat Feyenoord Bayern een klinkende 3-0 zou aansmeren. Dat is wel wat er gebeurde. Vincent Kompany zal er ook even raar van hebben opgekeken.

En na een 3-0-overwinning tegen Bayern ontsla je geen trainer, toch? Neen dus. "Hoewel ik er geen gewoonte van wil maken om te reageren op verhalen en geruchten, wil ik graag bevestigen dat Brian de hoofdtrainer is van Feyenoord", zegt algemeen directeur Dennis te Kloese aan RTV Rijnmond. "Vandaag, na de bijzondere avond tegen Bayern, hebben we uitgebreid met elkaar gesproken en onze visie verder aangescherpt."

Kortom, Feyenoord en Priske gaan met elkaar door. "Wat we samen zien, is dat er veel zaken zijn die ontzettend positief zijn. Denk aan de indrukwekkende prestaties in de Champions League, die niet alleen het team maar ook onze spelers verder versterken en in waarde doen stijgen. Daarnaast zijn we trots op het doorstromen en ontwikkelen van onze jonge talenten, die een steeds belangrijkere rol spelen in de ploeg."

De reden waarom de Deense trainer onder druk staat, is ook wel duidelijk. "De prestaties in de Eredivisie en daarmee de stand op de ranglijst zijn natuurlijk niet goed genoeg. Met een gezamenlijke ambitie en focus zullen we verder bouwen aan ons spel en het verbeteren van onze prestaties. Bij Feyenoord geloven we in de kracht van samenwerken, waarin spelers, staf en organisatie als één geheel opereren."

Priske door het oog van de naald

Dat moet de basis worden voor succes in de rest van het seizoen. Ondertussen mag Priske zich op de borst slaan: hij kruipt door het oog van de naald.