Mazzu geeft nieuwjaarstoespraak bij STVV, maar Lamkel Zé steelt opnieuw de show

Dinsdagavond hield STVV zijn nieuwjaarsreceptie. Een 300-tal aanwezigen kreeg de nodige speeches over zich heen.

De avond opende met een compilatievideo van sportieve hoogtepunten van STVV in 2024. Daarna nam voorzitter David Meekers het woord. “De galawedstrijd tegen Westerlo was er een om nooit te vergeten”, citeert Het Belang van Limburg de voorzitter van de Kanaries.

Hij vertelde ook dat de club bezwaar neerlegt tegen de beslissing om de vergunning voor de bouw van de nieuwe tribune op Stayen af te keuren.

Daarna nam trainer Felice Mazzu, in het Engels, over. Hij verzekerde de achterhoede dat STVV de playdowns absoluut zal weten te vermijden.

“Ik geloof in mijn groep, want ik zie dagelijks op training dat de wil om te winnen er nog is. Ik vraag daarom aan iedereen om positief te blijven. In onze situatie is dat belangrijk”, klonk het.

Al was het ook weer Didier Lamkel Zé die de show moest stelen. Hij nam het fototoestel van de fotograaf van Het Belang van Limburg over om kiekjes te schieten.