📷 Nicolas pronkt met jonge(re) liefde na scheiding van dochter Jean-Marie Pfaff

Vier maanden geleden raakte bekend dat Nicolas Liébart en Debby Pfaff gescheiden waren. Nu stelt hij al zijn nieuwe liefde voor.

Eind september kondigden Debby Pfaff (49) en Nicolas Liébart (44) aan dat ze na 22 jaar samen, waarvan 12 getrouwd, een punt achter hun relatie zetten.

Vier maanden later stelt Liébart op sociale media zijn nieuwe liefde voor. “Min ollesje”, het betere West-Vlaams voor mijn alles.

Daarbij een foto met de 33-jarige Majka Meuleman. Zijn nieuwe liefde is afkomstig uit Kortrijk. Zij werkt volgens haar socials voor Herbalife en in een nachtclub in Torhout na haar studies verpleegkundige.

Of de twee elkaar in de nachtclub leerden kennen is niet geweten. Dat zou wel opvallend zijn, want ook Debby leerde hij in een discotheek kennen.

Meuleman komt niet als Debby Pfaff uit een groot gezin. Ze heeft een broer en vier zussen. Hoelang de twee al een koppel zijn is momenteel nog niet duidelijk.

Debby en Nicolas waren wellicht al langer uit elkaar. Hun scheiding was bijna afgerond toen die wereldkundig werd gemaakt in de maand september.