Sponsordeal gestopt, STVV-abonnementen zorgen voor spanningen binnen stadsbestuur

De gratis voetbalabonnementen die gemeenteraadsleden in Sint-Truiden ontvangen, zorgen voor controverse. De regeling, die al jaren van kracht is, wordt nu opnieuw onder de loep genomen door gouverneur Jos Lantmeeters en andere instanties.

De stad Sint-Truiden krijgt al jaren gratis tickets van STVV. Vroeger ging het om losse tickets voor de burgemeester, schepenen en enkele ambtenaren.

Dit was een compensatie voor diensten zoals politie- en brandweerinzet bij wedstrijden. Onder voormalig burgemeester Veerle Heeren werden deze losse tickets vervangen door abonnementen voor alle gemeenteraadsleden.

De gratis abonnementen zijn volgens critici in strijd met de deontologische code van de stad. Hoewel de stad ze niet betaalt, kunnen ze als een soort extra beloning worden gezien. Gouverneur Jos Lantmeeters geeft in Het Nieuwsblad aan dat dit gevoelig ligt: “Als het abonnement wordt gezien als een extra vergoeding, dan is dat een probleem.”

De discussie over de abonnementen is niet los te zien van de bredere kritiek op de sponsordeal tussen de stad en STVV. De skybox in Stayen en het gebrek aan transparantie hierover zorgden eerder al voor spanningen.

Het stadsbestuur heeft inmiddels besloten de sponsordeal niet te verlengen. Ze roept de gemeenteraadsleden op om de abonnementen alleen te gebruiken voor officiële taken.