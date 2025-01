Wat is er precies aan de hand in het proces dat Marc Coucke aanspande? Misleiding van ongeziene aard

De verkoop van RSC Anderlecht aan Marc Coucke in 2017 blijkt inderdaad minder zuiver te zijn verlopen dan aanvankelijk gedacht.

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft spelersmakelaar Christophe Henrotay, oud-CEO Jo Van Biesbroeck en voormalig manager Herman Van Holsbeeck doorverwezen naar de correctionele rechtbank wegens vermeende fraude. Het parket vermoedt dat Coucke bij de overname werd misleid en voor miljoenen werd benadeeld.

De zaak draait om gesjoemel bij de verkoop van de club. Coucke betaalde destijds 59,2 miljoen euro voor een meerderheidsaandeel van 74 procent in Anderlecht.

Gesjoemel met contracten

Volgens het federaal parket gebeurde dat op basis van valse financiële tabellen die de waarde van de club overschatten. Daarnaast werd van Coucke geëist om 5 miljoen euro extra te betalen bovenop de oorspronkelijke vraagprijs, wat hij na kort beraad deed.

Een ander twistpunt is een zogenaamde "finder’s fee" van 3 miljoen euro voor Henrotay. Die werd hem beloofd als hij een koper voor de club aan zou brengen. Hoewel zijn kandidaat afhaakte, eiste hij alsnog een deel van het bedrag.

De club bood 1 miljoen euro, maar Henrotay hield voet bij stuk. Om die betaling te rechtvaardigen, zou het voormalige bestuur hebben geknoeid met contracten en facturen, onder meer die van toenmalig speler Leander Dendoncker. Dendoncker brook toen ook met Henrotay nadat hij daar achter kwam, net als Youri Tielemans, die aangaf ook door Henrotay financieel benadeeld te zijn geweest.

Coucke om de tuin geleid

De speurders ontdekten dat er valse facturen en datums werden gebruikt om betalingen te verdoezelen. Zo zouden rechten op Dendoncker zijn aangepast om Henrotay alsnog te kunnen betalen. Dit alles leidde tot een complex netwerk van boekhoudkundige manipulaties, dat volgens het parket enkel tot doel had Coucke om de tuin te leiden.

De impact van de zaak is groot. Het proces, dat eind 2025 of begin 2026 van start gaat, moet bepalen of er daadwerkelijk sprake was van fraude en welke partijen verantwoordelijk zijn. Voor Coucke is het een bittere pil. Hij investeerde niet alleen fors in Anderlecht, maar kreeg ook te maken met een financieel en sportief instabiele club.