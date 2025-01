Olivier Deman legt piekfijn uit waarom hij voor Antwerp koos: "Altijd in mij blijven zitten"

Van de reservebank bij Werder Bremen naar de basiself bij Antwerp: het gaat snel voor Olivier Deman. De 24-jarige Rode Duivel speelt een half seizoen op huurbasis op de Bosuil en heeft er duidelijk zin in.

“Ik wil elke week spelen en presteren, dan volgt het plezier vanzelf", zegt Deman in HLN. “Er was ook interesse uit binnen- en buitenland, maar Antwerp werd snel concreet. Ik had meteen een goed gevoel. Bovendien ken ik de Belgische competitie en hoef ik me hier niet aan te passen. Dat maakt het ideaal.”

Hoewel Deman geboren is in Antwerpen, keert hij niet terug uit heimwee. Hij groeide grotendeels op in Knokke, waar zijn gezin naartoe verhuisde om gezondheidsredenen van zijn jongste broer. “Antwerpen is altijd in me blijven zitten", vertelt Deman. “Mijn ouders werkten hier en we bezochten familie in Wilrijk en Deurne. Toch is het niet om persoonlijke redenen dat ik nu bij Antwerp ben, maar om sportieve uitdagingen aan te gaan.”

Zijn tijd bij Werder Bremen verliep moeizamer dan verwacht. Na een sterk begin verloor Deman zijn basisplaats en kreeg hij weinig kansen. “In de Bundesliga heb je op elke positie twee goede spelers. Als linksachter kun je wel goed presteren, maar geen hattrick scoren om je plek terug te winnen", legt hij uit. “Ik heb de coach laten weten dat ik in de winter een oplossing wilde. Het is niet mijn ambitie om zomaar op de bank te zitten.”

Werder Bremen werkte mee aan een huurdeal zonder aankoopoptie, wat volgens Deman bewijst dat de club nog steeds in hem gelooft. “Ze zagen me niet graag vertrekken, maar begrepen mijn situatie. Er waren goede gesprekken, en ik ben blij dat ze hebben meegewerkt.”

De keuze voor Antwerp voelde voor Deman als een logische stap. “Het project sprak me aan. Hier kan ik mijn carrière een nieuwe impuls geven.”