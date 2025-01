Speciale wedstrijd voor Juklerod: confrontatie met oude ploeg is de eerste van vele finales

Na passages bij Antwerp en Genk is de Noor Simen Juklerod teruggekeerd naar België. Dit keer wil hij Sint-Truiden helpen in de strijd tegen degradatie.

In de zomer van 2022 keerde Juklerod terug naar Noorwegen na een moeizame periode bij Genk. Blessures en wisselende coaches zorgden ervoor dat hij niet kon aarden in Limburg. Nu, tweeënhalf jaar later, keert de verdediger terug naar België.

Hoewel zijn omgeving verandert, blijft één aspect hetzelfde: kunstgras. Zowel in Noorwegen als in Sint-Truiden speelt Juklerod zijn wedstrijden op een synthetisch veld. “In Noorwegen is kunstgras heel normaal. Voetbal hoort op natuurgras, maar ik ben ermee opgegroeid en kan me goed aanpassen.”

Zijn volgende wedstrijd met Sint-Truiden is tegen Antwerp, de club waar hij veel mooie herinneringen aan heeft. Juklerod beleefde mooie tijden tijdens zijn periode bij Antwerp, waar hij drie seizoenen speelde.

"De bekerwinst in 2020 was een van mijn mooiste momenten", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen. “We waren de underdog tegen Club Brugge, en toch hebben we gewonnen. Dat blijft me altijd bij.”

Met zijn ervaring wil Juklerod een sleutelrol spelen in de strijd tegen degradatie. “Ik zie dit als een reeks finales", benadrukt hij. “We hebben de kwaliteiten om ons te redden, maar het draait om details. Ik ben hier om te helpen en alles te geven voor deze club.”