Sporting Hasselt - ploeg van Sam Kerkhofs - bereidt zich nu al voor op 1B ondanks achterstand: "Slechts twee concurrenten"

Zaterdag neemt Sporting Hasselt het op tegen rode lantaarn Heist in een cruciale wedstrijd na een magere één op negen. De club ambieert promotie naar de Challenger Pro League binnen drie jaar, maar voorzitter Sam Kerkhofs benadrukt dat dit seizoen geen absolute must is.

“We willen klaar zijn als het sportief lukt. Er staat een sterk team dat kansen afdwingt in elke wedstrijd", zegt hij. Hij gelooft in de zogenaamde ketchupfles-theorie: “Eens het begint te lopen, is er geen houden meer aan.”

Op sportief vlak is promotie nog steeds haalbaar. Enkel Ninove en Jong Gent hebben een licentie voor 1B aangevraagd en hebben respectievelijk drie en vier punten voorsprong op Hasselt.

“De ploeg van die drie die op het einde van de rit het hoogst eindigt, promoveert naar 1B, mits de licentie wordt toegekend en een plaats in de top vijf", verduidelijkt Kerkhofs in HBvL. Ondanks de concurrentie blijft hij positief: “Onze focus ligt op groei en voorbereiding, niet enkel op directe promotie.”

Hasselt werkt al volgens de standaarden van een 1B-club. Kerkhofs licht toe: “We stappen over op één veiligheidssysteem voor thuiswedstrijden. Bezoekers krijgen een aparte zone achter het doel, terwijl de Play Sports Bar exclusief voor thuisfans blijft.”

Een ander belangrijk project is de installatie van nieuwe verlichting, noodzakelijk voor 1B. “De huidige lichtcapaciteit is onvoldoende, maar de nieuwe verlichting is besteld en onderweg", zegt Kerkhofs. “De graafwerken voor de nieuwe palen starten volgende week. We hopen nog dit seizoen onder de nieuwe lichten te spelen.”