Tussen de Europese topaffiches door: Club Brugge-coach Nicky Hayen kondigt al veranderingen aan voor wedstrijd tegen KV Kortrijk

Tussen de wedstrijden tegen Juventus en Manchester City door, speelt Club Brugge in de competitie nog tegen KV Kortrijk. Coach Nicky Hayen kondigde al aan dat er heel wat zal veranderen aan zijn basiself.

Het is druk bij Club Brugge. Deze week speelde blauw-zwart op woensdag tegen Juventus, de wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. Veel tijd om te bekomen van de Europese match hebben ze niet.

Zaterdag ontvangt Club KV Kortrijk al op Jan Breydel. Met ook nog de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City op komst (volgende week woensdag), zal Hayen roteren in zijn basisploeg.

"Het zijn speciale omstandigheden", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Tussen twee absolute topwedstrijden kan er onderschatting in de ploeg sluipen. Dat mogen we àbsoluut niet laten gebeuren."

"Een aantal jongens zullen opnieuw de kans krijgen om zich te tonen. En de ruggengraat laten we staan. Concurrentie zorgt ervoor dat iedereen scherp blijft. Een aantal spelers verdienen het ook absoluut om tussen de lijnen te staan", gaat hij verder.

Club Brugge staat nog steeds op de tweede plaats in de JPL met 45 punten, eentje minder dan leider KRC Genk. KV Kortrijk zit op zijn beurt volop in de degradatiestrijd en is voorlaatste.