Radja Nainggolan reageert op stuntdebuut bij Lokeren-Temse: "En het zal nog beter gaan"

Wat een debuut van Radja Nainggolan bij Lokeren-Temse. Hij zorgde met een prachtig doelpunt meteen voor het nodige animo.

Amper zes minuten speeltijd had Radja Nainggolan nodig om zijn eerste doelpunt voor Lokeren-Temse in de Challenger Pro League achter zijn naam te zetten.

Een dikke opgestoken middelvinger naar iedereen die niet meer in hem geloofde, zo vertelt Nainggolan in een reactie achteraf aan Het Laatste Nieuws.

“Als de mensen zeggen dat ik klaar ben met voetballen en ik het niet meer kan, dan gebeuren er deze dingen. Het is een beetje het geluk van... Maar het geluk moet je ook opzoeken, dat heb je niet alleen maar.. Ik heb altijd geloofd in mezelf. Ik heb altijd gedacht dat ik het nog kon.”

Klaar voor meer dus. Zijn goal, een olympisch doelpunt, deed meteen de ronde. “Het is wel niet echt een schot van dertig meter die binnengaat. Maar op zich is het wel een goed debuut en dat is oké voor mij”, vertelde hij er zelf over.

Nianggolan wil de club vooruithelpen in haar evolutie. “Als er dan een grote naam komt, voor deze competitie en voor de Belgische competitie, dan is dat mooi voor de supporters en voor mij. Ik amuseer mezelf. Ik ben er nu drie dagen. Ik heb al een goal gescoord en een paar goeie trainingen afgewerkt. Ik moet fysiek nog een beetje bijwerken en dan zal het nog beter gaan.”