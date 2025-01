🎥 Was het een doelpunt? Scheidsrechter spreekt zich uit over mogelijk doelpunt van Huerta

In de 21ste minuut van de wedstrijd tegen KV Mechelen schoot Huerta een bal tegen de onderkant van de lat. De bal stuiterde, maar was de bal wel volledig over de doellijn? Omdat er geen doellijntechnologie was, kon de scheidsrechter geen definitieve beslissing nemen.

De scheidsrechter, Nicolas Laforge, en zijn assistent konden niet met zekerheid zeggen of de bal volledig over de doellijn was. Het was moeilijk te zien, en zonder doellijntechnologie kon er geen duidelijke uitspraak worden gedaan.

Bert Put, de videoref, had geen toegang tot de technologie, dus hij kon de beslissing niet herzien. Daardoor werd het doelpunt niet goedgekeurd.

Arbitrage-expert Tim Pots legde in Het Laatste Nieuws uit waarom de beslissing logisch was. “Op de beelden van de camera zie je dat de bal niet volledig over de lijn is”, zei hij.

“Er is geen ruimte tussen de bal en de lijn. Zelfs als je een camera precies op de doellijn hebt, zou je geen verschil kunnen zien. Doellijntechnologie is duur en komt maar zelden van pas, en dit was niet zo'n situatie."

Zonder doellijntechnologie blijft het onduidelijk of de bal echt over de lijn was. Wat denkt u? Was de scheidsrechter juist in zijn beslissing?