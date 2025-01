Genk-middenvelder droomt al heel groot: "Premier League of Bundesliga"

KRC Genk laat regelmatig spelers doorbreken bij het eerste elftal. Dat gebeurde nu ook met Ibrahima Sory Bangoura. De middenvelder maakte al veel indruk dit seizoen en droomt al van een stapje hogerop.

Bangoura werd in de zomer van 2022 door Genk weggeplukt bij de Johnson Académie Sport, uit zijn thuisland Guinee. Sindsdien is het snel gegaan voor de middenvelder, die nu rotatiespeler is bij de A-ploeg.

Door de bijzonder brede kern waarover Thorsten Fink beschikt in Limburg is het voor iedereen wat moeilijker om een vaste basisspeler te worden. Toch mag Bangoura niet klagen over zijn speeltijd: als hij niet start valt hij nog wel zeker een kwartier in.

"Op dit moment zit ik heel goed bij Genk", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Mijn focus ligt hier en ik hou van deze club, die perfect is voor mijn ontwikkeling. Maar uiteindelijk is het ook mijn ambitie om in een hoger aangeschreven competitie te spelen."

De 21-jarige middenvelder droomt groot. "Zoals elke speler droom ik van de Premier League of de Serie A, waar alle grote kampioenen ooit actief waren", gaat hij verder.

"Ik denk dat de Premier League en de Bundesliga het best bij mijn kwaliteiten passen. Een carrière uitbouwen in het buitenland zoals Ndidi zou fantastisch zijn. Een droom", besluit Bangoura die al vaak met Ndidi werd vergeleken. Hij verliet Genk om naar Leicester City te trekken.