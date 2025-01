Imke Courtois heeft wat te zeggen over Vincent Mannaert, Sam Baro en David Hubert: "Dramatisch"

Het was een hele drukke week in het Belgisch voetbal. Vincent Mannaert stelde een nieuwe bondscoach aan in samenwerking met de Belgische voetbalbond, terwijl bij KAA Gent de coach Wouter Vrancken werd ontslagen. En wat met David Hubert bij Anderlecht na het drama in Plzen?

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om Domenico Tedesco te ontslaan en een opvolger te vinden als bondscoach van de Rode Duivels, maar ondertussen is Rudi Garcia aangesteld én voorgesteld. Keuze gemaakt "Geen extreem verrassende keuze, toch?", aldus Imke Courtois daarover in De Zondag. "Ik spreek me nog niet meteen uit, maar ik moet wel zeggen dat ik vertrouwen heb in het oordeel van Vincent Mannaert en in zijn netwerk en expertise." Dat Mannaert bij Club Brugge met onder meer Leekens, Garrido of Parker ook soms verkeerde keuzes maakte? Dat is volgens Courtois leergeld dat je moet betalen. Een clubcoach is ook iets anders dan een bondscoach. Vrancken out, wat met Hubert? Ondertussen ontsloeg Sam Baro ook al meteen Wouter Vrancken bij KAA Gent - ook daar een mismatch: "Jammer voor hem, want hij lijkt mij een coach zonder grootspraak en ego. Dat zijn eerder uitzonderingen." En volgen er de komende weken en maanden nog trainersontslagen? Sinds donderdag is ook de positie van David Hubert nog meer onder druk komen te staan. "Het was dramatisch donderdag, maar als ze niet winnen van KV Mechelen gaan ze daar Hubert toch niet meteen op afrekenen?", besloot Courtois.