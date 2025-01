Vertrouwen helemaal weg: Dolberg nog geblesseerd, maar Vazquez staat niet in de basis tegen KV Mechelen

De wedstrijd tegen Viktoria Plzen moet er toch wel ingehakt hebben. David Hubert heeft zijn elftal grondig door elkaar geschud. De lichtgeblesseerde Colin Coosemans wordt vervangen door Mads Kikkenborg. Maar ook voor Luis Vazquez is er geen plaats meer.

De 23-jarige Argentijn lijkt zo zijn laatste krediet verspeeld te hebben. Vazquez stond donderdag nog in de basis tegen Plzen, maar zit tegen KV Mechelen op de bank, ondanks dat Kasper Dolberg nog steeds niet fit is.

Vazquez heeft er dan ook een paar heel magere wedstrijden opzitten en de kritiek op hem was laaiend hard. Keisuke Goto neemt zijn plaats in de basiself in. Voor de Japanner de eerste keer sinds hij bij Anderlecht zit.

Goto mocht wel op het veld van KV Kortrijk al eens invallen en ook in de Croky Cup kreeg hij al even speeltijd. In de Challenger Pro League scoorde hij in 15 wedstrijden wel al 5 keer en gaf 1 assist.

Na het uitvallen van Dolberg werd hij door Hubert bij de A-kern gehaald en nu krijgt hij dus de kans om zich te bewijzen. De 19-jarige en 1m91 grote spits is wendbaarder en vinniger dan Vazquez, maar is ook niet de echte targetman.

Hij zal wel voor meer diepgang zorgen en is goed in positie kiezen voor doel. In januari tekende hij een contract tot 2028 bij Anderlecht.