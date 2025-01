Heeft Anderlecht zijn draaischijf teruggevonden? Deze man was betrokken bij alle vier de goals van paars-wit

Yari Verschaeren heeft dit seizoen al veel kritiek gekregen, soms ook terecht, maar als hij zijn draai vindt, is hij nog altijd heel goed. Tegen KV Mechelen pakte hij uit met een goal en een assist, maar ook bij de andere twee goals was hij betrokken.

Verschaeren speelde een sterke match, maar moet vechten voor zijn plaats in de basis. Na de pijnlijke nederlaag tegen Viktoria Plzen in de Europa League zorgde de ruime zege wel voor opluchting. “Deze overwinning deed enorm deugd na wat er donderdag gebeurde", opende de middenvelder. “We wisten dat we iets recht te zetten hadden, en dat is gelukt.”

In de eerste helft toonde Anderlecht efficiëntie waar het de afgelopen weken vaak aan ontbrak. De kansen werden benut, en een doelpunt op een stilstaande fase gaf de ploeg extra vertrouwen. “Dat is echt een wapen voor ons", benadrukte Verschaeren. “Het is belangrijk dat we gevaarlijk zijn op die momenten, en dat hebben we vandaag laten zien.”

Na de rust kreeg Anderlecht het even moeilijk, ondanks een dubbele voorsprong. KV Mechelen bracht spanning terug in de wedstrijd, maar een derde doelpunt van de thuisploeg op het juiste moment bracht rust. “We begonnen die tweede helft niet goed", gaf Verschaeren toe. “We hadden afgesproken niets weg te geven in de eerste vijftien minuten, maar dat liep fout. Gelukkig viel die derde goal net op tijd.”

De wedstrijd was ook het podium voor nieuwe gezichten als Goto, die meteen scoorde, en Huerta, die voor het eerst in de basis stond. “De nieuwe jongens hebben zich echt laten zien", aldus Verschaeren. “Met al die blessures is het belangrijk dat anderen klaarstaan. Dat hebben ze vandaag bewezen.”

Verschaeren zelf lijkt weer op weg naar zijn beste vorm na een mindere periode. “Ik voel dat het beter gaat, en dat geeft vertrouwen. Als ploeg hebben we vandaag laten zien dat we sterker terug kunnen komen na een tegenslag", besloot hij.