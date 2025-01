Kikkenborg levert sterke prestatie, maar Anderlecht vreest voor belangrijke Europa League-wedstrijd zonder enkele sterkhouders

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft mogelijk een groot probleem voor de komende Europa League-wedstrijd tegen Hoffenheim, aangezien het nog niet zeker is of doelman Colin Coosemans beschikbaar zal zijn. De Belg raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Plzen en de reactie op de blessure bleek heviger dan verwacht.

In de wedstrijd tegen KV Mechelen moest Anderlecht het zonder Colin Coosemans doen. De doelman werd vervangen door Mads Kikkenborg, die nog niet veel speelminuten had verzameld in het seizoen.

Zijn enige eerdere basisplaats was in de bekerwedstrijd tegen Tubize-Braine. Hoewel de verwachting was dat Kikkenborg meer tijd nodig zou hebben om het vertrouwen van het team en de fans te winnen, bewees hij meteen zijn waarde tegen KV Mechelen.

Mads Kikkenborg had aanvankelijk last van een verkoudheid, maar wist zich op tijd speelklaar te maken voor de wedstrijd. Ondanks zijn ziekte liet de jonge doelman een prima prestatie zien.

Lappenmand

Naast Coosemans heeft Anderlecht ook nog te maken met enkele andere blessuregevallen. Zowel Kasper Dolberg als Edozie blijven twijfelgevallen voor de Europa League-wedstrijd. Beide spelers werden geblesseerd vervangen in de competitie en het is nog onzeker of ze tijdig hersteld zullen zijn.

Ook Moussa N'Diaye werd geblesseerd vervangen in de wedstrijd tegen Mechelen. De onzekerheid over zijn fysieke toestand houdt de technische staf van Anderlecht in spanning.