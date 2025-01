Komt er een terugkeer naar de Serie A? 'Monza én Cagliari willen voormalige aanvaller van KRC Genk en OH Leuven terug naar Italië halen'

Cyriel Dessers mag vertrekken bij Rangers FC. De 30-jarige aanvaller wil zijn opties bekijken. Zit een terugkeer naar de Serie A eraan te komen?

Rangers FC heeft Cyriel Dessers laten weten dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club. De aanvaller kwam er de voorbije maanden amper nog in het stuk voor. Al liet hij zich afgelopen weekend wél opmerken met een doelpunt.

De Italiaanse media weten dat een terugkeer naar Italië tot de mogelijkheden behoort. AC Monza en Cagliari Calcio hebben al concreet geïnformeerd naar Dessers.

De 30-jarige aanvaller heeft alvast leuke herinneringen aan zijn periode in De Laars. Dessers zorgde in het seizoen 2022 - 2023 voor zeven goals en twee assists in het shirt van US Cremonese.

Dessers heeft nog een contract tot medio 2027 in het Ibrox Stadium. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Al is de zesvoudig Nigeriaans international voor een lager bedrag op te pikken in Glasgow.